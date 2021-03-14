Maç sonrası sahada arbede çıktı
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Maç sonrası sahada arbede çıktı

14.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:13
Maç sonrası sahada arbede çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Karabükspor, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Karabükspor, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğü sonrası her iki takımın oyuncuları arasında arbede çıktı.

2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, Karabükspor deplasmanında 1-0 galip gelirken, karşılaşmanın ardından saha karıştı. Karabüksporlu bir futbolcunun rakip takım oyuncusuna saldırması sonrasında saha kenarındaki isimler de olaya müdahil oldu. Yaşanan olaylara karşılaşmada görevli polis ekipleri müdahale etti. Kolluk güçlerinin devreye girmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, oyuncular güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti. - KARABÜK

Maç sonrası sahada arbede çıktı
Maç sonrası sahada arbede çıktı
Maç sonrası sahada arbede çıktı
Maç sonrası sahada arbede çıktı
Maç sonrası sahada arbede çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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