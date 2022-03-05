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Maç sonrası gerginlik yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Maç sonrası gerginlik yaşandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK-Ergene Velimeşe Spor maçı sonrasında ev sahibi takımın sporcuları ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan ve misafir takım Ergene Velimeşe Spor'un 0-1 galip geldiği maç sonrasında gerginlik yaşandı.

Ev sahibi takımın sporcuları soyunma odasına giderken taraftarla tartıştı. Taraftarlara bir futbolcunun küfrettiği iddiası üzerine sporculardan bazıları ile taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarın tepkisi ve futbolcuların karşılık vermesi üzerine tribünlerin önünde ortalık karıştı. Polis ekipleri taraftar ile sporcuların arasına girerek, sporcuları soyunma odasına girmeleri konusunda uyardı.

Yönetim ve sporcular aleyhine taraftarların sloganlar atması sonrasında, polis tarafından uzaklaştırdı. - ADIYAMAN

Maç sonrası gerginlik yaşandı

Maç sonrası gerginlik yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Futbol Federasyonu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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