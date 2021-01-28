Maç Özeti: Rayo Vallecano 1-2 Barcelona
28.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:18
Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti. Barcelona, Lionel Messi (Dk. 70) ve Frenkie de Jong (Dk. 80) ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.
Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti. Barcelona, Lionel Messi (Dk. 70) ve Frenkie de Jong (Dk. 80) ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.
Kaynak: Dugout