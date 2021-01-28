Maç Özeti: Rayo Vallecano 1-2 Barcelona

Futbolda İspanya Kral Kupası ilk 16 turunda deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takım, maçın 63. dakikasında Fran Garcia ile 1-0 öne geçti. Barcelona, Lionel Messi (Dk. 70) ve Frenkie de Jong (Dk. 80) ile karşılık vererek kupada adını bir üst tura yazdırdı.