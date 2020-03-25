Maç Özeti: PAOK FC 4 - 1 Olmypiacos Yunanistan'ın en büyük derbisinde iki ezeli rakip PAOK FC ve Olmypiacos 25 Mart 1990'da karşı karşıya geliyor. PAOK ev sahibi olduğu maçta ezeli rakibine büyük üstünlük sağlayarak maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanıyor.

Yunanistan'ın en büyük derbisinde iki ezeli rakip PAOK FC ve Olmypiacos 25 Mart 1990'da karşı karşıya geliyor. PAOK ev sahibi olduğu maçta ezeli rakibine büyük üstünlük sağlayarak maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanıyor. Kaynak: Dugout