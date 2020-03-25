Maç Özeti: PAOK FC 4 - 1 Olmypiacos
Yunanistan'ın en büyük derbisinde iki ezeli rakip PAOK FC ve Olmypiacos 25 Mart 1990'da karşı karşıya geliyor. PAOK ev sahibi olduğu maçta ezeli rakibine büyük üstünlük sağlayarak maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanıyor.
25.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:01
Yunanistan'ın en büyük derbisinde iki ezeli rakip PAOK FC ve Olmypiacos 25 Mart 1990'da karşı karşıya geliyor. PAOK ev sahibi olduğu maçta ezeli rakibine büyük üstünlük sağlayarak maçı 4-1 gibi net bir skorla kazanıyor.
Kaynak: Dugout