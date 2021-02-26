Maç Özeti: Leeds United 3-2 Aston Villa (Aralık 2018)
26.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:21
Aralık 2018'de oynanan Championship maçında Leeds United unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Leeds United, Jack Clarke, Pontus Jansson ve Kemar Roofe'un golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak galibiyeti alan taraf oldu.
Aralık 2018'de oynanan Championship maçında Leeds United unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Leeds United, Jack Clarke, Pontus Jansson ve Kemar Roofe'un golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak galibiyeti alan taraf oldu.
Kaynak: Dugout