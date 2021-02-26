Maç Özeti: Leeds United 3-2 Aston Villa (Aralık 2018)

Aralık 2018'de oynanan Championship maçında Leeds United unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Leeds United, Jack Clarke, Pontus Jansson ve Kemar Roofe'un golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza atarak galibiyeti alan taraf oldu.