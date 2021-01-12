Maç Özeti: Juventus 4-1 Udinese
12.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:18
Ocak 2021'de kendi evinde Udinese'yi ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa ve Paudo Dybala'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Ocak 2021'de kendi evinde Udinese'yi ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa ve Paudo Dybala'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout