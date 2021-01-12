Maç Özeti: Juventus 4-1 Udinese
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maç Özeti: Juventus 4-1 Udinese

12.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:18

Ocak 2021'de kendi evinde Udinese'yi ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa ve Paudo Dybala'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Ocak 2021'de kendi evinde Udinese'yi ağırlayan Juventus, Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa ve Paudo Dybala'nın golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı. Maçın önemli anlarını Dugout farkıyla sizler için derledik.

Maç Özeti: Juventus 4-1 Udinese

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum İlker Başbuğ Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Eser Yenenler Özdemir Erdoğan
Spor Erol Bulut Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maç Özeti: Juventus 4-1 Udinese - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 13:18:47. #1.14#
title