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Maç Özeti: Incheon 1-2 Gangwon

5 Haziran'da oynanan K League maçında Gangwon, Ko-Moo-yeol'un son dakikalarda attığı penaltı golüyle Incheon karşısında geri gelerek 2-1'lik skorla maçı kazanıyor ve ligde zirvede yer aldığı pozisyonunu koruyor.

09.06.2020 05:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 05:46

5 Haziran'da oynanan K League maçında Gangwon, Ko-Moo-yeol'un son dakikalarda attığı penaltı golüyle Incheon karşısında geri gelerek 2-1'lik skorla maçı kazanıyor ve ligde zirvede yer aldığı pozisyonunu koruyor.

Maç Özeti: Incheon 1-2 Gangwon
Kaynak: Dugout

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