Maç Özeti: Incheon 1-2 Gangwon
5 Haziran'da oynanan K League maçında Gangwon, Ko-Moo-yeol'un son dakikalarda attığı penaltı golüyle Incheon karşısında geri gelerek 2-1'lik skorla maçı kazanıyor ve ligde zirvede yer aldığı pozisyonunu koruyor.
09.06.2020 05:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 05:46
5 Haziran'da oynanan K League maçında Gangwon, Ko-Moo-yeol'un son dakikalarda attığı penaltı golüyle Incheon karşısında geri gelerek 2-1'lik skorla maçı kazanıyor ve ligde zirvede yer aldığı pozisyonunu koruyor.
Kaynak: Dugout