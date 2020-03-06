Maç Özeti: Hajduk Split 0-2 Dinamo Zagreb

06.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:21

Prva HNL 25. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb, Hajduk Split'e konuk oldu. Poljud Stadyumu'nda oynanan maçı Damian Kadzior ve Arijan Ademi'nin golleriyle Dinamo Zagreb kazandı. Maçın önemli anları ve golleri Dugout farkıyla sizlerle.