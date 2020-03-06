Maç Özeti: Derby County 0-3 Manchester United

06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21

FA Cup'ta evinde Manchester United'ı ağırlayan Derby County, Kırmızı Şeytanlara 3-0 mağlup oldu. Manchester United'ın golleri Luke Shaw ve Odion Ighalo'dan geldi. Maçın önemli pozisyonları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.