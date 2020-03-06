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Maç Özeti: Derby County 0-3 Manchester United

FA Cup'ta evinde Manchester United'ı ağırlayan Derby County, Kırmızı Şeytanlara 3-0 mağlup oldu. Manchester United'ın golleri Luke Shaw ve Odion Ighalo'dan geldi. Maçın önemli pozisyonları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:21

FA Cup'ta evinde 'ı ağırlayan Derby County, Kırmızı Şeytanlara 3-0 mağlup oldu. Manchester United'ın golleri Luke Shaw ve Odion Ighalo'dan geldi. Maçın önemli pozisyonları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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