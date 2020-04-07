Maç Özeti: CSKA Moskova 0 - 1 Inter
2009-10 UEFA Şampiyonalar Ligi sezonu çeyrek finalinde Inter, kendi evinde kazandığı 1-0'lık maçın ardından Rusya deplasmanına gidiyor. Wesley Sneijder'in serbest vuruştan attığı golle deplasmanda 1-0 kazanan Inter adını yarı finale yazdırıyor.
07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
2009-10 UEFA Şampiyonalar Ligi sezonu çeyrek finalinde Inter, kendi evinde kazandığı 1-0'lık maçın ardından Rusya deplasmanına gidiyor. Wesley Sneijder'in serbest vuruştan attığı golle deplasmanda 1-0 kazanan Inter adını yarı finale yazdırıyor.
Kaynak: Dugout