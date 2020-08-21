Maç Özeti: Bayern Münih 5-1 Paris Saint-Germain Ekim 1997'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih, PSG karşısında farklı kazandı. Giovane Elber, Carsten Jancker (iki) ve Thomas Helmer'in golleriyle Panzerler başkent ekibi Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti.

Ekim 1997'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih, PSG karşısında farklı kazandı. Giovane Elber, Carsten Jancker (iki) ve Thomas Helmer'in golleriyle Panzerler başkent ekibi Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti. Kaynak: Dugout