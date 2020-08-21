Maç Özeti: Bayern Münih 5-1 Paris Saint-Germain
Ekim 1997'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih, PSG karşısında farklı kazandı. Giovane Elber, Carsten Jancker (iki) ve Thomas Helmer'in golleriyle Panzerler başkent ekibi Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti.
21.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:51
Ekim 1997'de oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih, PSG karşısında farklı kazandı. Giovane Elber, Carsten Jancker (iki) ve Thomas Helmer'in golleriyle Panzerler başkent ekibi Paris Saint-Germain'i 5-1 mağlup etti.
Kaynak: Dugout