SPOR Maç oynanırken sahaya köpek girdi

Maç oynanırken sahaya köpek girdiVIDEO YOKErgün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında sahaya giren bir köpek karşılaşmanın durmasına neden oldu.