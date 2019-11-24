24.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:21

- Futbolcudan kız arkadaşına maç öncesi sahada evlilik teklifi

Saha ortasında evlilik teklifi aldı

DENİZLİ - Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Çal Belediyespor kendi evinde Mehmet Akif Üniversitesi ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi, Çal Belediyesporlu Ali Rıza Gündüz, kız arkadaşını sahaya davet ederek evlilik teklifi yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Çal Belediyespor, ligin ilk yarısının bitmesine hafta kala evinde Burdur temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile karşılaştı. Mücadele öncesi taraftarlar bir sürpriz ile karşılaştı. Çal Belediyesporlu Ali Rıza Gündüz, kız arkadaşı Sinem Başaran'ı sahaya davet etti. Taraftarların şaşkın bakışları arasında sahaya giren genç kız, futbolcu sevgilisinin evlilik teklifi ile karşılaştı. İki takımın oyuncularının oluşturduğu koridordan geçen Sinem Başaran evlilik teklifine, 'Evet' cevabını verdi. Cevabın ardından hem futbolcular, hem de tribünde bulunan taraftarlar çifti uzun süre alkışladı. Yeşil sahanın ortasında gerçekleşen evlilik teklifinin ardından Sinem Başaran kendisine hediye edilen çiçek ile tribüne gelerek maçı izledi. Çal Belediyespor mücadeleyi 4-1 kazanırken, 2 gol evlilik teklifi yapan Ali Rıza Gündüz'den geldi. İki de asist yapan oyuncu, "Hem golleri, hem de asistleri kız arkadaşıma armağan ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA