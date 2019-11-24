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Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi Öğretmenler Günü nedeniyle Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.

24.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:46
Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçı öncesi Öğretmenler Günü nedeniyle Alanyaspor Başkanı , öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.


Karşılaşma öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nın final maçında Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'ndaki öğretmenlere çiçek ve plaket verdi. Ayrıca turuncu-yeşilli futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4'üncü hakem Şeref Taştan'a çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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