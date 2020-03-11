Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.

TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.



Ligin 27. haftasında Adana Demirspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle TFF yetkilileri maç öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıktı.



Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında artık liglerde oynanacak maçlar öncesi el dezenfeksiyonunun uygulanacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA