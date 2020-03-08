Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar
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Hakkari, 8 Mart, Futbol, Yaşam

Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.

08.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:03
Maç öncesi kadınlar gününü kutladılar

Hakkari Amatör Futbol takımları maça çıkmadan önce kadın hakemlere çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladılar.


Hakkari Amatör Futbol Ligi'nin ikinci yarı maçında Hakkari Bay köyü takımı ve Cölemerg Spor takımların müsabakasında görev alan kadın Hakem Çınar Çiftçi'nin 8 Mart Dünya kadınlar günü kutlayarak çiçek takdim ettiler.


Hakkari Bay Köyü Spor takımı başkanları Aydın Özhan ve Cölemerg Spor takımının başkanı Seyfettin Çiftçi bütün kadınların gününü kutladıklarını kadınlar her daim bizim başımızın tacıdır şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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