Maç öncesi Beşiktaş kafilesine saldırı

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde stada giden Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde stada giden Beşiktaş kafilesi taşlı saldırıya uğradı.

59. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren Beşiktaş, maç öncesinde bazı kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Mücadele için otelden hareket eden ve takım otobüsüyle Gürsel Aksel Stadyumu'na doğru giden siyah-beyazlılara bazı kişiler taş yağdırdı. Takım otobüsünde ve takip eden diğer otobüste maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı