Mac İçin Gerekli 10 Uygulama Paketi 2018, Sadece 20 Dolar!

2018 Mac Essential Bundle Sadece 20 Dolara Satışa Sunuldu.



MacBook'unuzdan daha büyük keyif almak için sahip olmanız gereken 10 uygulama bir paket haline getirildi ve. Mac için Gerekli 10 Uygulama Paketi 2018, Sadece 20 Dolar!

10 Elite Apps (İçerisinde BusyCal, Cargo VPN, & HoudahSpot) ve diğerlerinin de bulunduğu 564 Dolarlık uygulama seti sadece 20 dolara satılmaya başlandı.



Doğru uygulamalar, bilgisayar deneyiminizi tamamen değiştirebilir, ancak bu kadar çok sayıda ücretsiz alternatifin etrafında dolaşırken neden para ödemeyi tercih edersiniz? Bunun cevabı aslında kolay: Bazı uygulamalar buna gerçekten değer.

İhtiyacınız olan kalite için profesyonelce seçilmiş ve tasarlanmış uygulama paketi; 2018 Mac Essential Bundle – 2018 Mac için Gerekli Uygulama Paketi içerisinde 10 Uygulama yer alıyor ve ücretsiz alternatiflerinden çok daha başarılı.

Bu çeşitli Mac uygulamalarından oluşan koleksiyon şimdi sadece 19.99 $.

Mac için Gerekli 10 Uygulama Paketi 2018 içinde Yer Alan Uygulamalar Şöyle;

BusyCal 3,

HoudahSpot ki Cnet tarafından 5 üzerinden 4 yıldız almış,

Systweak Anti-Malware Pro,

RollerCoaster Tycoon 3 Platinum,

Movavi Photo Editor,

Flip PDF for Mac: Lifetime Access,

Cisdem DuplicateFinder 4,

Cargo VPN,

Concealer,

Ubar4

Bence Değerlendirmeye değer, Toplamda 564 Dolar olan ve şimdi 20 dolar.

http://www.teknotalk.com/mac-icin-gerekli-10-uygulama-paketi-2018-sadece-20-dolar-62669/