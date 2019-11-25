Mac DeMarco İstanbul'da konser verecek

25.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:16

Kanadalı ünlü rock sanatçısı Mac DeMarco, Salon İKSV'nin, farklı mekanlarda gerçekleştirdiği tek günlük festival, "Birlikte Güzel: Gezgin Salon" kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Volkswagen Arena'da 30 Kasım'da konser verecek olan aynı zamanda şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör DeMarco, eserlerinde indie rock, lo-fi, saykodelik pop ve soft rock'tan unsurlar barındırsa da sahnede kendi tarzını ortaya koyan müziğini "jizz jazz" olarak tanımlıyor.

Festival kapsamında ayrıca DeMarco konseri öncesi şarkıları, albümleri, konserleriyle yerli sahnenin en sevilen isimlerinden ve bir Turgut Uyar şiirinden aldıkları isimle 2008'de kurulan "Büyük Ev Ablukada", "Fırtınayt" adlı projesini saat 20.30'da dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Serra Petale önderliğinde kurulan, dünyanın dört bir yanından üyelere sahip Türk saykodelik rock ezgili indie rock grubu Los Bitchos ise festival kapsamında 19.00'da sahne alacak. Londra'yı merkez alan grup, Carolina Faruolo (gitar), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonnson (bas) ve Nic Crawshaw'dan (davul/perküsyon) oluşuyor.

Kaynak: AA