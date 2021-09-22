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Maç bitti saha kenarı karıştı!

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Maç bitti saha kenarı karıştı!

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı.

BEŞİKTAŞ (İHA) - Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı. Attığı gol sonrasında Beşiktaş yedek kulübesine hareket yapan Mario Balotelli, maçın bitimiyle birlikte yeniden bu noktaya gidince saha kenarı karıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, Akdeniz ekibi 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 90+7. dakikada attığı golle 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı. Bu golün ardından karşılaşma sona ererken, saha kenarı da karıştı. 78. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yapmıştı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli'yi uzaklaştırmak isterken, Murat Şahin'i ise sakinleştirmek ise oldukça güç oldu. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu-İHA)

Maç bitti saha kenarı karıştı!

Maç bitti saha kenarı karıştı!

Maç bitti saha kenarı karıştı!

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