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Maç bitti, kavga başladı

Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.

11.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27
Maç bitti, kavga başladı

'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.


Kayseri'de Argıncık Tesisleri'nde oynanan ve 2-2 biten Kafkasspor-OSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı. Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.


Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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