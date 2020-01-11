Maç bitti, kavga başladı
Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.
Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.
Kayseri'de Argıncık Spor Tesisleri'nde oynanan ve 2-2 biten Kafkasspor-OSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı. Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.
Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti. - KAYSERİ