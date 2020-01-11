Maç bitti, kavga başladı

11.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:27

Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında çıkan kavgayı maçı izlemeye gelen taraftarlar ve polisler ayırdı.



Kayseri'de Argıncık Spor Tesisleri'nde oynanan ve 2-2 biten Kafkasspor-OSB Atletikspor maçının ardından olaylar çıktı. Tartışmaların yaşandığı maç sırasında, hakemin bitiş düdüğü ile beraber 2 takım futbolcuları birbirlerine girdi. Çıkan kavga, büyümeden maçı izlemeye gelen taraftarların ve polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.



Futbolcular daha sonra soyunma odasına gitti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA