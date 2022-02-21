Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Acıbadem Sports işbirliğinde düzenlenen Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı'nın yeni dönemdeki ilk eğitimi, 40 aday antrenörün katılımı ile 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Eğitimci olarak TFF Antrenör Eğitimcisi Serkan Emre Sefa ve TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or'un görev aldığı program, 6 günlük eğitim ve 1 günlük bireysel değerlendirme şeklinde yürütüldü. Maç Analizi Antrenörü Dr. Yılmaz Yüksel ve Trabzonspor Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan ise konuk konuşmacı olarak katıldı.

Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün antrenör eğitiminde gerçekleştirdiği yenilenme dönemi kapsamında yürütülen programda adaylar kendilerine verilen ödevler çerçevesinde mikro grup çalışmaları yaparak her gün sunumlar gerçekleştirdi. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, temel antrenör eğitim programlarının yanında günümüz futbolunda büyük önem kazanan ihtisas eğitimlerine de titizlikle eğildiklerini, bu kapsamda her yönden geliştirilen Maç Analizi Antrenörlüğü Eğitim Programı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çetin, aday antrenörlerin katılımcı yaklaşımlarıyla programa zenginlik kattığını belirtti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor