MABEM'in 'Rehber'leri toplandı
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MABEM'in 'Rehber'leri toplandı

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MABEM'in 'Rehber'leri toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin gözbebeği eğitim kurumu olan MABEM'de, 17 ilçedeki rehber öğretmenlerle toplantı gerçekleştirildi.

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Toplantıda, öğrenci başarılarını artırma yolları, sınav stratejileri, dönem içerisinde yapılan sınavlardan elde edilen analizler, gelecek dönem öğrenci alımlarıyla ilgili çalışmalar yapılırken ayrıca pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da hatırlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçen ve 17 ilçede faaliyet gösteren MABEM kurslarında eğitim devam ederken, üst seviyedeki başarı oranının daha da artırılması noktasında çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda MABEM yönetimi, 17 ilçedeki rehber öğretmenleriyle toplantı gerçekleştirdi. Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, konuşma gerçekleştirdi. Öğretmenlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek sözlerine başlayan Tibukoğlu, özveriyle görevlerini sürdüren tüm kadrolara teşekkür etti.

Başarı Seviyesi En Üste Taşınacak

Toplantıda, öğrenci başarılarını artırma yolları, sınav stratejileri, dönem içerisinde yapılan sınavlardan elde edilen analizler, gelecek dönem öğrenci alımlarıyla ilgili çalışmalar yapılırken ayrıca pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da hatırlatıldı. MABEM kurslarının Manisa'nın gözbebeği eğitim kurumu olduğunun altını çizen MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde zaten üst seviyede olan başarımızı daha da üst seviyelere taşımak için toplantılarımızı sürdüreceğiz" dedi. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler

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