MABEM'de Eğitim Online Devam Ediyor
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MABEM'de Eğitim Online Devam Ediyor

MABEM'de Eğitim Online Devam Ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden bir tanesi olan MABEM'ler, tam kapanma sürecinde online eğitim ile öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını önlemleri kapsamında Türkiye genelinde tam kapanma sürecine girildi. Yaşanan salgın dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hayata geçirdiği MABEM'lerde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için uzaktan eğitime başlanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda MABEM'de gerçekleştirilen eğitimin aksamaması adına öğrencilere online eğitimle destek veriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da online eğitime katılarak tüm öğrencilere başarılar diledi. Online eğitim sürecini anlatan Daire Başkanı Fırat Özcan, "Öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olabilmeleri için online denemeleri ve öğrencilerin konu eksikliklerini gidermek adına uzaktan eğitim sistemimizi faaliyete geçirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, kurumlarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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