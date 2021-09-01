MABEM'de 20201-2022 Öğretim Yılı Kayıtları Devam Ediyor
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MABEM'de 20201-2022 Öğretim Yılı Kayıtları Devam Ediyor

MABEM'de 20201-2022 Öğretim Yılı Kayıtları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen MABEM'lerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen MABEM'lerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ediyor. Yüzde 98'in üzerinde başarı çıtası ve YKS-LGS yerleştirme oranlarıyla adından söz ettiren MABEM'lere kayıt olmak isteyen öğrencilerin 0236 2314580 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM'lerde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtları devam ediyor. Yüzde 98'in üzerinde başarı çıtası ve YKS-LGS yerleştirme oranlarıyla adından söz ettiren MABEM'lere kayıt olmak isteyen öğrencilerin 0236 2314580 numaralı telefondan bilgi alabileceklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Başkanımız Sayın cengiz Ergün'ün vizyonuyla 17 ilçemizde faaliyet gösteren MABEM'lerimize kayıtlar devam ediyor. Başarısıyla gurur duyduğumuz, her yıl üniversitelere, liselere öğrenciler gönderdiğimiz MABEM'lerimize kayıt olmak isteyen gençlerimizi kurumlarımıza bekliyoruz. Ana temamız ve hedefimiz geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek. Bu vesileyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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