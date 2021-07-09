Mabel Matiz sevenleriyle buluşuyor
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Mabel Matiz sevenleriyle buluşuyor

Mabel Matiz sevenleriyle buluşuyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Mabel Matiz, Kerki Solfej Yaz Konserleri'nin ilkini bu akşam gerçekleştiriyor.

Mabel Matiz, Kerki Solfej Yaz Konserleri'nin ilkini bu akşam gerçekleştiriyor.

Sezon boyunca hayranlarının karşısına çıkacak sanatçı, 10 Temmuz Cumartesi Çeşme, 16 Temmuz Marmaris, 17 Temmuz Datça, 27 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ağustos Antalya, 7 Ağustos Alanya, 14 Ağustos Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 28 Ağustos Kuşadası ve 29 Ağustos Pazar Bodrum'da sahne alacak.

Kaynak: Hürriyet

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