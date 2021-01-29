Mabel Matiz: Kaliteli serseriydik

Mabel Matiz, sosyal medyadaki "tbt" akımına uydu. Ünlü şarkıcı, İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi yıllarında çekildiği kareleri paylaştı. İmajı tamamen faklı olan Matiz'i görenler tanıyamadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kıvırcık saçıyla dikkat çeken Matiz, paylaşımına şu notu ekledi: "Kantine ya da terasa çıkmak için bir bahane hep bulunurdu.

Walkman ve mp3 çalardan Sezen, Ajda ve 2000'ler Türkçe rock dinlerdik. Dev kareli pantolonlarım ve zaman zaman gözüme çektiğim kırmızı kalem klinikte hep bir mevzu olurdu. Müzik kulübündekileri hem kıskanır hem de oraya adım atmaya çekinirdim.

Ne yalan söyleyeyim, kaliteli serserilerdik. Hocalarımızın, asistanlarımızın ve hastalarımızın önünde elbette önlüğümüzü iliklerdik. Hala zaman zaman rüyalarıma girer Çapa.

Çok, çok güzel hatırladığım, şimdilerde sanki başka birinin hayatı gibi uzak ve puslu gelen Diş Hekimliği Fakültesi yıllarımdan, elimde kalan ender fotoğraflardan birkaçı."

Kaynak: Hürriyet