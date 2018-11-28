Mabel Matiz'den Memleket Çıkarması

Ankara ve Kayseri'de verdiği kapalı gişe konserleri ile büyük beğeni toplayan ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Mabel Matiz'in Mersin konseri de merakla bekleniyor.

Müziği ve tarzıyla son zamanların en beğenilen isimlerinden olan Mabel Matiz, tüm albümlerinin en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla Mersinli hemşerilerine müzik ziyafeti yaşatacak. Mabel Matiz Mersinli hayranları ile 1 Aralık'ta Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.

KASIM'IN SON KONSERİ GAZİANTEP ARALIK'IN İLK KONSERİ MERSİN'DE

Kasım ayının son günü Gaziantep'te GAÜN Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak olan Mabel Matiz, en güzel şarkılarını Antepliler için seslendirecek. Sevilen sanatçı, 30 Kasım Cuma akşamı 20.30'da başlayacak olan konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.