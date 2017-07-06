Maassen: PKK Almanya'da Birkaç Ayda 13 Milyon Euro Bağış Topladı

Almanya'da iç güvenlik açısından tehdit oluşturan en önemli grubun aşırı dinci yapılar olduğu kaydedildi. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Örgütü'nün 2016 raporu açıklandı. Buna göre iç tehdit açısından en önemli tehdidi oluşturan unsurlar dinci terör, sağ ve sol aşırı gruplar ile casusluk faaliyetleri olarak sıralandı.



En büyük tehdidi Selefiler oluşturuyor



İç güvenlik açısından dinci terörün en önemli tehdidi oluşturduğuna dikkat çeken Federal Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Hans Georg Maassen, trendin artış yönünde olduğunu söyledi. Almanya'nın IŞİD ve diğer aşırı dinci grupların hedefinde olan bir ülke olduğunu kaydeden Maassen, bireysel ya da organize eylemler olabileceği konusunda uyardı.



Selefilerin sayısı 10 bini aştı



Almanya'daki Selefilerin sayısı konusunda bilgi veren Maassen, 2013'te 5 bin 500 dolayında olan Selefilerin sayısının 2015'te 8 bin 350'ye, 2016'da ise 10 bin 100'e ulaştığını açıkladı. İstihbarat birimlerine göre, Almanya'da 680 dolayında radikal İslamcının terör eylemi yapma olasılığı bulunuyor.



Maassen'in açıkladığı istihbarat raporuna göre, Almanya'da aşırı sola mensup 28 bin 500, aşırı sağda ise 12 bin 100 kişi bulunuyor. 13 bin dolayında da İmparatorluk vatandaşı olarak bilinen bir grup mevcut.



PKK son 2015 sonu 2016 başında Avrupa'da 25 milyon Euro bağış topladı



Rapora göre, Almanya'da PKK ve ona bağlı örgütlere üye 14 bin dolayında kişi bulunuyor. PKK yanlılarının örgüte eleman toplamanın yanı sıra zorla bağış topladığına da dikkat çekiliyor. Buna göre, Almanya'dan IŞİD'e karşı mücadele adı altında 180 dolayında kişi PKK saflarına katıldı. Örgütün Almanya'da topladığı bağışlar ise, sadece Eylül 2015 ile 2016 yılı başına kadar 13 milyon Euro'yu buldu. Avrupa çapında topladığı bağışın ise 25 milyon dolayında olduğu tahmin ediliyor.



2004'ten bu tarafa 4 bin 400 soruşturma



1993 yılında yasaklı örgütler kapsamına alınan PKK'nın bugüne kadar kurduğu 53 örgütün yasaklandığı, 2004 yılından bu tarafa ise, eyaletlerin PKK yanlılarına dönük 4 bin 400 soruşturma açtığı raporda yer alan bilgiler arasında.



Raporda DHKP-C ve ülkücü grupların da Almanya'da tehlikeli gruplar arasında adı geçiyor. DHKP-C'nin 650, ülkücülerin ise 170 dernekte 7 bin dolayında üyesi olduğu belirtiliyor. - Dortmund