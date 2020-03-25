Maaşlarını evlerinde aldılar KÜTAHYA'da 65 yaş yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanların maaşları, evlerine giden PTT çalışanları tarafından elden teslim ediliyor.

KÜTAHYA'da 65 yaş yasağı nedeniyle dışarı çıkamayanların maaşları, evlerine giden PTT çalışanları tarafından elden teslim ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle aldığı 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı sürerken, Kütahya'da evden çıkamayan ve kimsesi olmayanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. PTT görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu masasına başvuranların maaşlarını, polis ekipleri eşliğinde evlerine giderek ödüyor. PTT görevlileri evlerde vatandaşların kimlik tespitini yaptıktan sonra hesaplarında olan maaşlar elden teslim ediyor. Maaşlarını alanlara, polis ekipleri de evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Uygulamanın sadece 65 yaş ve üstü ile yardımcı olacak hiçbir yakını olmayanları kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA