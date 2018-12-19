Maaşlarını Alamayan Şişli Belediyesi Çalışanları, Eylem Yaptı

Şişli Belediyesi'nde 3,5 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden çalışanlar eylem yaptı. Şişli Belediyesi önünde düzenlenen eyleme 2 bin 947 çalışanın 3,5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçe gösterildi.

3,5 AYDIR MAAŞ ALAMIYORLAR

Bir çalışan, "3,5 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu millete bol keseden dağıtacağına CHP'li belediyelerde mağdur olan işçilerin dertlerine el atsın" dedi.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin en az 2 bin 200 lira olacağını duyurmuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

"1 Ocak 2019'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Daha öncede 2016 yılında düşük rakam göstermişlerdi, bizim bütün belediyelerde dedik "asgari ücret bin 500 lira olacak" ve bin 500 lira olacak."