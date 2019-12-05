Maaşının son kalan kısmı çalınan anne, "Bir ay nasıl geçineceğiz" diye ağladı

05.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:08

Antalya'da çektiği maaşından kalan 750 lirası çalınan genç kadın, "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım." diyerek gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesinde özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ebru Avaz, öğle yemeği için girdiği restoranda lavaboya gittiği sırada çantasındaki 750 lirasının çalındığını fark etti.

Parasının çalındığını anlayan Avaz, polisi arayarak yardım istedi.

Restorana gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avaz, gözyaşları içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, parasının çalındığını fark edince çok üzüldüğünü söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden izlediği şüphelinin, parasını çaldıktan sonra cüzdanını yerine koyduğunu ve oldukça rahat tavırlar sergilediğini anlatan Avaz, "Maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım. Onun İçin bu kadar üzüldüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiç bir şey demiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA