Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı
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Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı

İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı Çantadaki ekmekleri yiyen köpekler para dolu poşeti ağacın altına bıraktı Çalındı sandığı para dolu poşeti bulan polislere teşekkür etti Kastamonu'nun Daday ilçesinde çalıştığı işyerinden aldığı maaş ve telefonunu, ekmekler ile koyduğu...

Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı

Çantadaki ekmekleri yiyen köpekler para dolu poşeti ağacın altına bıraktı

Çalındı sandığı para dolu poşeti bulan polislere teşekkür etti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde çalıştığı işyerinden aldığı maaş ve telefonunu, ekmekler ile koyduğu poşeti bulamayınca çalındığını düşünen şahıs, polis ekiplerinden yardım istedi. Acıkan köpeklerin içindeki ekmekleri yemek için aldığı belirlenen poşet, bir ağacın altında içerisindeki paralar ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde bir fırında çalışan 29 yaşındaki Nihat Bostancı, işten çıkartan maaşını aldı. Bostancı, aldığı maaşını ve telefonunu içerisinde iki adet ekmeğin ve elbiselerinin olduğu poşete koydu. Ardından evine gitmek üzere yola çıkan Bostancı, yolda komşusuna rastladı ve sohbet etmeye başladı. Komşusu ile konuşurken elindeki poşeti yere bırakan Bostancı, bir süre sonra poşetin yerinde olmadığını fark etti. İçerisinde maaşının ve telefonunun olduğu poşetinin çalındığını düşünen Bostancı, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek yaptıkları araştırma sonucunda içerisinde para ve telefonun bulunduğu poşeti ıssız bir yerde ağacın altında buldu.

Acıkan köpekler para dolu poşeti alıp kaçtı

Ekipler, poşet üzerinde yaptıkları incelemede poşetin içerisindeki ekmeklerin köpekler tarafından yendiğini ve para ile telefonun da poşetin içerisinde olduğunu belirledi. Ayrıca poşette bulunan elbiseler ile cüzdanın üzerinde de köpek dişlerine rastlayan ekipler, poşeti alanın köpekler olduğunu tespit etti. Ekipler, poşette bulunan Nihat Bostancı'nın bir aylık maaşı ile telefonunu ve cüzdanını sahibine teslim etti. Polis ekiplerine yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür eden Nihat Bostancı, parasını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Arkasını döndüğünde para dolu poşetini bulamadı

Fırından çıktığında içerisinde ekmek ve elbiselerinin bulunduğu poşete aldığı maaşını da koyduğunu anlatan Nihat Bostancı, "Poşette maaşımla birlikte iki adet ekmeğim, telefonum, elbiselerim ve cüzdanımda vardı. Yolda yürürken komşuma rast geldim ve onunla muhabbet ederken 2 dakika civarında yaptığım sohbet sonrasında arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde param, eşyalarım, telefonum, evimin anahtarı, cüzdanımın içerisinde olduğu poşetin yerinde olmadığını fark ettim. Ondan sonra Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ve emniyetteki abilerde inceleme başlatarak aynı gün içerisinde paramın ve eşyalarımın olduğu poşeti buldular" dedi.

Issız bir yerde ağaç altında bulundu

Parasının, telefonunun ve cüzdanının bulunduğu poşeti ilk etapta hırsızların çaldığını düşündüğünü söyleyen Nihat Bostancı, "Yapılan araştırma sonrasında poşeti hırsızların çalmadığını anladık. Poşette, cüzdanımda ve elbiselerimde köpeklerin diş izlerinin olduğu belirlendi. Yani poşetimi köpekler çalmış. Issız bir yerde tarlanın kenarında ağacın altında poşetim bulundu" diye konuştu.

Para dolu poşetini bulan polislere teşekkür etti

Eşyalarımın kaybolduğu esnada Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşyalarının kaybolduğunu söylediğini belirten Bostancı, "Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda paramı ve eşyalarımı, cüzdanımı, telefonumu buldular. O esnada köpek, poşetimi dişlemiş, poşetteki ekmekleri yemişler ama paramı, telefonumu ve cüzdanımı buldum. Buradan emeği geçen polis arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı
Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı
Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı
Maaşını koyduğu poşeti acıkan köpeklere kaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:25:13. #1.14#
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