Maaşını getiren Vefa ekibinden bağ evinin önündeki ağaçları budanmasını istedi
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Osmaneli, Bilecik, Güncel

Maaşını getiren Vefa ekibinden bağ evinin önündeki ağaçları budanmasını istedi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki yaşlı amca eve emekli maaşını getiren Vefa ve Sosyal Destek Grubundaki ekipten maaşını aldıktan sonra bağ evinde bulunan zeytin ve asmalarını budamalarını istedi.

18.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:48
Maaşını getiren Vefa ekibinden bağ evinin önündeki ağaçları budanmasını istedi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki yaşlı amca eve emekli maaşını getiren Vefa ve Sosyal Destek Grubundaki ekipten maaşını aldıktan sonra bağ evinde bulunan zeytin ve asmalarını budamalarını istedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa ve Sosyal Destek Grubundaki görevliler görüyor. Camikebir mahallesinde yaşayan Hüseyni Sarı'nın (76) emekli maaşını evine götüren ekipler başka bir isteği olup olmadığını sordular. Yaşlı Hüseyin amca da yasaktan dolayı dışarıya çıkmadığını belirterek, 'Bağ evimin önünde zeytin, üzüm asması ve erik ağaçları var, onları budayabilir misiniz' dedi. Destek grubunda yer alan imam hatip Sadettin Kaplan da 'Hüseyin amca ben maaş dağıtma işini bitirince gider budarım' dedi. Görevli imam hatip Kaplan, maaş dağıtım işi bitince yaşlı adamın bağına gidip orada bulunan ağaçları budadı ve fotoğraflarını da çekip yaşlı amcanın evine gelerek görevin bittiğini gösterdi.

Hüseyin Sarı, maaşını getiren ve ağaçlarını budayan imam hatibe teşekkür ederek, "Yaşadığımız virüs salgını nedeniyle kısıntıya uğradık. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Osmaneli Kaymakamlığı bizi yalnız bırakmadı. Maaşımı evime kadar getirdiler. Ekipteki imam efendiden benim bahçemde bulunan ağaçları budamasını istedim, sağ olsun o da hemen budamış bana fotoğraflarını gösterinde çok sevindim, memnun oldum, Allah ondan razı olsun. Bu sıkıntılı günlerde gerek telefonla arayarak gerekse bizzat evimize kadar gelerek hal hatır soran başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, sağlıkçılara tüm çalışanlara Allah güç kuvvet versin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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