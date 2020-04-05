Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar
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Jandarma, Kozan

Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar

Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar Adana'da jandarma ekipleri 85 kırsal mahallede 65 yaş üstü ve engelli vatandaşı tek tek ziyaret ederek maaşlarını ve devletin bin liralık destek parasını teslim etti Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri 85 kırsal mahallede 65 yaş üstü...

05.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:48
Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar

Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar

Adana'da jandarma ekipleri 85 kırsal mahallede 65 yaş üstü ve engelli vatandaşı tek tek ziyaret ederek maaşlarını ve devletin bin liralık destek parasını teslim etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri 85 kırsal mahallede 65 yaş üstü ve engelli vatandaşı tek tek ziyaret ederek maaşlarını ve devletin bin liralık destek paralarını teslim etti. Kapıda jandarma ekiplerini gören yaşlılar Mehmetçiğe ve devlete dualar yağdırdı.

Geçen Cuma günü açıklanan korona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Kozan İlçe Jandarma ekipleri 85 kırsal mahallede 3 bin 466 vatandaşa devletin ödediği bin TL yardım parasını ve maaşını çekemeyenlere maaşlarını teslim etti. Jandarma ekipleri yaşlıların ve engelli vatandaşların tek tek yanına gitti, botlarını çözdü ödemeleri bizzat kendilerine yaptı. Jandarma ekiplerinin bu tavrı vatandaşların büyük sevgisine neden oldu. Jandarma ekiplerini gören yaşlılar evlatlarını gördüklerini ifade ederek duygulandı.

Dağ tepe dinlemeyen jandarma timleri kapı kapı gezerek engelli ve yaşlı vatandaşların ödemeleri yaparken vatandaşlardan felçli ve 65 yaş üstü olan İsmail Kavlak'ın maaşını veren Mehmetçik'e teşekkürlerini sundu dualar ettiler. Kavlak, maaşını yastığının altına koydurdu. Kavlak'ın bir yakını, "Biz bu durumdan memnunuz. Virüsten dolayı çok yoğun çalışmalarını görüyoruz. Kaymakamımızdan devletimizden jandarmamızdan Allah razı olsun. Mehmetçiğimiz kapımıza kadar getirdi. Allah yokluklarını vermesin" dedi.

Eşi vefat eden yalnız yaşayan Cennet Teyze Mehmetçiği görünce çok duygulandığını belirterek, "Oğlum gibi sandım, çok mutlu oldum. Allah devletimizden askerimizden razı olsun. Kurban olduğum Allah hükümetimizin yokluğunu vermesin" dedi.

Jandarmalar ise maaşlarını ve yardım paralarını teslim ettiği vatandaşlara her zaman yanlarında olduklarını söyleyip başka ihtiyaçları olup olmadıklarını sorup ayrıldı.

Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Maaşını getiren jandarmaya ve devlete dua yağdırdılar
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