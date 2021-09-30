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Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, bankadan emekli maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Zülfü Siyah Çakır (71), yaşamını yitirdi.

ADANA (DHA) - ADANA'da, bankadan emekli maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Zülfü Siyah Çakır (71), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bankadan emekli maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Zülfü Siyah Çakır'a Fatma T. yönetimindeki 01 YE 740 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın hemen öncesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Çakır, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Üzerinden emekli maaşı olan yaklaşık 3 bin TL çıkan Zülfü Siyah Çakır'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kazanın ardından gözaltına alınan Fatma T.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü

Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü

Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü

Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Maaşını çekip yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı emekli öldü - Haberler
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