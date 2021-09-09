YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
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YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de banka ATM'lerinden emekli maaşlarını çeken yaşlıları takip edip, tırnakçılık yoluyla ya da yolcu minibüslerinde ceplerinden paralarını çaldığı tespit edilen 40 yaşındaki Vedat Konuk, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

DENİZLİ'de banka ATM'lerinden emekli maaşlarını çeken yaşlıları takip edip, tırnakçılık yoluyla ya da yolcu minibüslerinde ceplerinden paralarını çaldığı tespit edilen 40 yaşındaki Vedat Konuk, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Konak'ın 29 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), emekli maaşlarını çeken yaşlıların paralarının özellikle minibüslerde çalınmasıyla ilgili şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı şehir içi yolcu minibüslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, emeklilerin maaşlarını çalan kişinin Vedat Konak olduğunu tespit etti. 2 yaşlının emekli maaşını minibüste çaldığı tespit edilen Konak, JASAT ekibi tarafından Pamukkale ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Konak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu İmal ve Ticaret, Yağma, Şantaj, Hırsızlık, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından 29 ayrı suç kaydı bulunan Konak'ın banka ATM'lerin maaşlarını çeken yaşlıları takip edip, tırnakçılık yoluyla ya da bindikleri minibüslerde ceplerinden paralarını çaldığı belirlendi.

YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI
YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YAŞLILARIN MAAŞINI ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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