ARDAHAN (İHA) - Maaşını alıp güvercinlere koşuyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri vatandaşlar besliyor.

Ardahan'da termometreler gece eksi 18,3 dereceyi gösterdi. Kar yağışının ardından kentte dondurucu soğuklar etkili oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri emekli maaşıyla aldığı yemle besliyor.

Dondurucu soğukta gece boyunca ağaç dallarında tüneyerek hayata tutunan güvercinler, Milli egemenlik parkında toplanarak vatandaşların yem bırakmasını bekliyor.

Ardahan Belediyesi İtfaiye amirliğinden emekli olan Tuncer Aktürk, emekli maaşıyla güvercinlere yem alarak her gün besliyor. Aktürk, hemen hemen her gün güvercinleri beslediğini söyleyerek, "Emekli maaşımı çektikten sonra güvercinler için yem alıyorum. Bu soğuk kış günlerinde bu hayvanlar aç kalmasın diye her gün Milli Egemenlik parkına gelerek güvercinleri yemliyorum. Onlar da bana alıştı. Kış şartları çok zor ve aç kalmasınlar diye her gün buraya gelip onları besliyorum" dedi.