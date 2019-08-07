Maaşını alamadı, restoranı yaktı

07.08.2019 16:30

Büyükçekmece'de bir şahıs, maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı benzin döküp yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, çalıştığı restorandan parasını alamayan yabancı uyruklu bir kişi, mekan kapalıyken buraya geldi. Cam kapıyı kırarak içeri giren şahıs, elindeki benzini masaların üzerine döküp ateşe verdi, daha sonra da dışarı çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alırken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları gören bir vatandaş ise gazetecilere o anları anlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA