Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
26.10.2019 15:01
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
VİDEO: Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"