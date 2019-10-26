Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"

Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

26.10.2019 15:01
Maas:

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

VİDEO: Maas: "Suriye'deki durumun istikrara kavuşması için çaba harcamalıyız"
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