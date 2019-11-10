Maas: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

10.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:12

NATO'nun AB'nin güvenliği için önemini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa'da yaşanabilecek bir bölünmeye karşı uyardı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Spiegel Online için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Heiko Maas yazısında "NATO'yu baltalamamızın bir hata olacağı Almanya için açık seçik ortada. ABD olmadan ne Almanya, ne de Avrupa kendisini etkili şekilde koruyabilecek durumda" ifadelerine yer verdi. Maas "NATO'ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Yükün dağıtılmasını, uluslararası işbirliğini, çok yanlılığı temsil ediyor" diye yazdı.



Dışişleri Bakanı bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması gerektiği görüşünü de yineledi. Maas bu konseye İngiltere'nin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Maas Avrupa Güvenlik Konseyi'nin "Avrupalıların Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve bunun ötesindeki dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki çalışmalarını birleştirebilecekleri" bir yer olması gerektiğini söyledi. Maas Birleşik Krallık'ın "Birlik'ten ayrılsa da bunun bir parçası" olması gerektiğini kaydetti.



Macron ne demişti?



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta ABD'nin Kuzey Atlantik İttifakı'ndaki (NATO) öncü rolünü terk ettiğine dikkat çekmişti. Macron bunun NATO'nun beyin ölümüne neden olduğunu ve Avrupa'nın dünyada stratejik bir güç olarak hareket etmeye başlaması gerektiğini belirtmişti. Macron, "Şu an yaşadığımız, NATO'nun beyin ölümüdür" diye konuşmuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözleri Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de tepkisine yol açmıştı. Merkel Macron'un sözlerini "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelemiş ve "transatlantik ortaklık bizim izin vazgeçilmez" demişti. NATO'nun Almanya'nın güvenliğinin temelini oluşturduğunun altını çizen Merkel, "NATO bizim güvenlik ittifakımız" ifadesini kullanmıştı.



AFP,Reuters/BW,EC



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