Maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Memur ve emekliler 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, Temmuz'da 8.45 oranında zam almaya hak kazandı. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli zam farkı ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur emekli ikramiyesi hesaplama 2021!

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EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekliler 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, temmuzda 8.45 oranında zam almaya hak kazandı. Emekliler bu ay hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacak. Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI

SSK ve Bağkur emeklileri de bu ay yüzde 8,45 zam alacak. 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre, en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.