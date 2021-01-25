Maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

2021 enflasyon verilerinin açıklamasının ardından milyonlarca emekli, öğretmen ve maaş farkı bekleyen vatandaş Maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmen, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? sorularının cevaplarını merak ediyor.

Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Bu kapsamda maaş farklarının ne zaman yatacağı merak konusu olmaya başladı.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Geçtiğimiz yıl emekli memurlarınnın maaş farkları 20 Ocak sonrasında yatırılmıştı. Geçen yıl maaş farklarının banka hesaplarına yatırıldığı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Emekli maaş farklarının Ocak ayı sona ermeden yatırılması bekleniyor.

Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4'ünde belli olduğundan yüzde 4.36'lık fark maaş tarihine yetişemedi. Kaldı ki maaşlarını 1, 2 ve 3 Ocak'ta çekecek emeklilere kısıtlamalar nedeniyle maaşları 31 Aralık'tan önce yatmıştı. Geçen yıl zam farkı 25-28 Ocak'ta ödenmişti. 2.3 milyon memur emeklisinin zam farkının geçmiş uygulamalara göre bu yıl 20-25 Ocak veya 22-27 Ocak arasında yatması muhtemel. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu hafta açıklama yapması bekleniyor. Farkların yatacağı tarih maaş gününe göre belirlenecek. En düşük memur emekli maaşında 207 liralık artış olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye yükselecek.

SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar her 6 aylık dönemin başında (ilk ay) oluşan zam oranında, maaşına ve derecesine göre maaş farkı alırlar. Katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük fark harcama birimleri tarafından sisteme işlenecek ve sonrasında öğretmenlerin hesaplarına yatacak.