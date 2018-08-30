Maaş Diye Hesabına Yanlışlıkla 500 Bin Dolar Yatırılan Memur, Parayı İade Etti
Avustralya'da bir şirket, 5 bin dolar maaş alan çalışanının hesabına yanlışlıkla 500 bin dolar yatırdı. Çalışan, parayı iade ederken şirketin daha önce de 743 çalışana fazla maaş ödediği ortaya çıktı.
Avustralya'da bir kamu çalışanının hesabına, 5 bin yerine 500 bin dolar ödendi. Kamu çalışanı parayı iade etti.
MAAŞ YERİNE 500 BİN DOLAR ÖDENDİ
Avustralya'daki bir çalışana yanlışlıkla 500 bin Avustralya doları maaş ödendiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kamu çalışanı parayı iade etti.
DAHA ÖNCE DE 743 ÇALIŞANA FAZLA MAAŞ VERİLMİŞ
Sabah'ın haberine göre, ayrıca bunun Northern Territory'nin yaptığı ilk hata olmadığı açıklandı. Daha önce de 743 çalışana fazla maaş verildiği biliniyor.
767 BİN DOLAR GERİ İADE EDİLMEDİ
Ocak ayından bu yana yaşanan yanlışlıkla fazla maaş ödeme olayları sonucu 767 bin Avustralya dolarının hala geri gönderilmediği öğrenildi.
YORUMLAR (2)
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Dolar haberlerine devam. Dolarla yatıp dolarla kalkıyoruz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ne şirketler var y :D bizde gene hep eksik yatırmaya bakıyorlarCevap Yaz 8 Yayından Kaldır