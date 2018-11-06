5 Aydır Maaş Alamayan İşçiler, Toplu İntihar Girişiminde Bulundu

Ankara'da paralarını alamadıklarını iddia edip, yapımında çalıştıkları rezidansın 13'üncü katına çıkan 3 işçi, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi. İşçiler, ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.

PARASINI ALAMAYAN İŞÇİLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda, yeni biten bir rezidansın yapımında çalışan 3 inşaat işçisi, 5 aydır maaşlarını alamadığını öne sürüp, binanın 13'üncü katına çıktı. Mağdur olduklarını belirten M.Ç. ve soyadları öğrenilemeyen Levent ve Yunus adlı işçiler, paralarını alana kadar inmeyeceklerini söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yakını olduğu belirtilen M.A ile polisler, işçilerin eylemlerine son vermesi için uzun süre çaba hazırladı.

İŞÇİLER YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen işçiler, eylemlerine son verdi.

İşçiler, ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;