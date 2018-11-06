5 Aydır Maaş Alamayan İşçiler, Toplu İntihar Girişiminde Bulundu
Ankara'da paralarını alamadıklarını söyleyip, yapımında çalıştıkları rezidansın 13'üncü katına çıkan 3 işçi, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi.
Ankara'da paralarını alamadıklarını iddia edip, yapımında çalıştıkları rezidansın 13'üncü katına çıkan 3 işçi, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi. İşçiler, ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.
PARASINI ALAMAYAN İŞÇİLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda, yeni biten bir rezidansın yapımında çalışan 3 inşaat işçisi, 5 aydır maaşlarını alamadığını öne sürüp, binanın 13'üncü katına çıktı. Mağdur olduklarını belirten M.Ç. ve soyadları öğrenilemeyen Levent ve Yunus adlı işçiler, paralarını alana kadar inmeyeceklerini söyledi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yakını olduğu belirtilen M.A ile polisler, işçilerin eylemlerine son vermesi için uzun süre çaba hazırladı.
İŞÇİLER YAKLAŞIK 2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
Yaklaşık 2 saat sonra ikna edilen işçiler, eylemlerine son verdi.
İşçiler, ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bahçelievler Karakolu'na götürüldü.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
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Yandaşların beton yığınlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ulan müslümanım diyen harami haramzadeler siz müslümanlığa kurban olun sadece müslümanlık sizin dilinizde bak memleket müslümanlık adı altında yönetiliyor ama heryerde hırsızlık yolsuzluk haramilik haramzadelik sen kim müslümanlık kim sizin gibi yobazların din bezirganlarının yüzünden dinimiz ne hale geldi ulan senin heryerin müslüman olsa ne yazarsınız gözünün önünde hırsız var ama sende hırsızla beraber oluyorsun onun için siz temiz müslümanlığa kurban olun harami haramzadeler din tüccarlarıCevap Yaz 2 Yayından KaldırGUARDIAN OF ASGARD: islam pişmanlıktır. adam aç ne müslümanlığı. allah deldiği boğazı aç bırakıyor işte.1 1 Yayından Kaldır
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Eyyyyy!Kriz sen kimsin ya!ekonimi tepetaklak).Eyyyy!Kriz sen kimsin ya!döviz bilmem kaç).Ey kriz sen kimsin ya!işsizlik bilmem kaç)Eyyyyy!kriz sen kimsin ya!millet perişan)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hl kriz yok diyenler size yok galiba biz askeri ücretle 2 çocuk okutup600 ev kirası veriyoz pazara markete gidemiyoz tok ne anlar açın halindenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır