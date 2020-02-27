: Maaş alamadıklarını iddia eden işçiler kendilerini madene kilitleyerek iş bıraktı

27.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:34

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki bir madende çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediğini iddia ederek kendilerini madene kilitleyip yerin 140 metre altında iş durdurma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan özel bir bakır madeninde çalışan 40 işçi, bir süredir maaşlarını alamadıklarını ve çalışma şartlarının kötü olduğu belirterek greve başladı.

İşçi sağlığı ve güvenliği olmadığını iddia eden işçiler bu nedenle kendilerini maden ocağına kilitlediklerini aktararak şirket yöneticilerini göreve davet etti.

Sosyal medya üzerinden video paylaşan işçiler çalışma şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının ödenmesi çağrısında bulunurken maden sahasına tedbir amacıyla jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçilerden Serkan Fidan, 2010'dan bu yana aynı şirkette çalıştığını söyledi.

Kendisinin işçi temsilcisi de olduğunu dile getiren Fidan, "Şu anda 140 metre yer altında arkadaşlarımızla iş durdurma kararı aldık. Açlık grevine başladık. Burada hiçbir iş güvenliği yok. En önemlisi olan ambulans bile çalışmıyor. Bir hafta önce bir arkadaşımız ambulans bozuk diye işçi servisiyle hastaneye gitti. İşverenden bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bütün haklarımızı istiyoruz." dedi.

İşletmede 2007'de başladığını belirten Erol Çakar da maaşlarını düzenli alamadıklarını, 2018'de emekli olmasına rağmen tazminatının da ödenmediğini iddia etti.

Engin Yaman ise şöyle konuştu:

"2007 yılından bu yana madende çalışmaktayım. En başta ödenmeyen maaşlardan, kötü çalışma koşullarından dolayı bütün arkadaşlarımızla sendikaya başvurduk. Bugün 10 arkadaşımız sendikal faaliyetten dolayı işten çıkarıldılar. Hep beraber, işten çıkarılan ve çalışan arkadaşlarımızın hakkını savunmak için yer altına toplandık. Şu anda 3 maaş içerideyiz. Çalışma koşullarımız çok kötü. Çalışma yerlerinde düne kadar kanunen yasak olmasına rağmen bir kişi çalışmaya zorlanıyoruz. Buraya çocuğumuzu, eşimizi, annemizi bırakarak geldik. H

Kaynak: AA

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