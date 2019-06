Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 33 ülkede anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerinde eğitim faaliyeti yürüten vakfın, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında lise seviyesinde okullarının bulunduğu Moritanya'da 43, Sudan'da 133, Afganistan'da 147, Fildişi Sahili'nde 13, Somali'de 155, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 42, Çad'da 44, Ekvator Ginesi'nde 6, Gabon'da 22, Gine'de 35, Nijer'de 134, Arnavutluk'ta 56, Mali'de 218, Makedonya'da 24, Kamerun'da 45 ve Pakistan'da 769 öğrenci olmak üzere toplam 16 ülkede 1886 öğrenci başarıyla mezun oldu.

Mezun olan öğrenciler, yüksek öğrenimlerine Türkiye'de devam etmek isterken, TMV de Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının artması için birçok çalışma yürütüyor.

TMV bu kapsamda Türkiye'de 42 üniversiteyle iş birliği protokolü imzalayarak öğrenci kabulü, eğitmenlerin eğitimi ve Türkçe kürsülerinin açılması gibi pek çok alanda iş birliği sağladı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 5 ülkede 37 üniversitenin katılımıyla uluslararası eğitim fuarları düzenlendi. Bu fuarlara 11 binin üzerinde öğrenci katılarak Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında üniversitelerden bilgi aldı.

Türkiye Maarif Vakfı Okulları'ndan mezun olarak Türkiye'ye gelen öğrencilere yönelik eğitim danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

- Maarif öğrencilerinden matematik dalında dünya birinciliği

Bu arada, Maarif Okulları'nda eğitim gören öğrenciler, katıldıkları uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı elde ederek ödüller aldı. Elde edilen ödüllerden bazıları şöyle:

"Pakistan'ın Lahor Bölgesi'nde bulunan Pak-Türk Maarif International Schools&Colleges Asifa İrfan Kız Kampüsü'nde eğitim gören A Level 1 sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Maheen Masoud, dünya genelinde tüm Cambridge eğitim sitemi uygulanan okullar arasında Haziran ayında gerçekleştirilen 'O Level Board' sınavında tam puan alarak matematik dalında dünya birincisi seçildi. Masoud, ayrıca fizik dalında Pakistan'ın 90 milyon nüfusu bulunan Pencap eyaletinde de birinci oldu.

Tunus'ta düzenlenen First Lego League Challenge Ulusal Turnuvası'nda Tunus Uluslararası Maarif Okulu Core Values dalında birincilik ödülünü kazandı. Jubilee Enstitüsü Eğitimde Mükemmellik Merkezi (Jubilee Institute's Centre for Excellence in Education) ve Arap Robotik Derneği (Arab Robotics Al Association) tarafından Ürdün'de düzenlenen First Lego League Arabia 2019 robot turnuvasında Tunus'u ilk kez temsil eden Maarif Robotik Ekibi İlk Lego Ligi Arabistan Takımı, 73 takım arasında jüri özel ödülünü kazandı.

Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının en iyi okulu seçti.

Irak'ın Erbil kentindeki Salahaddin Üniversitesi Mekanik ve Mekatronik Mühendisliği Bölümünün düzenlediği robotik yarışmasında, Uluslararası Maarif Okulu, arama kurtarma faaliyetlerinde tehlikeli bölgelerde cisimleri bulmak için kullanılan uzaktan kumandalı "Mert Robot" projesiyle yarışmada jüri özel ödülüne layık görüldü.

TMV Sudan Hartum İlköğretim Okulu öğrencileri, liselere giriş sınavlarında 2 birincilik kazandı. Maarif Hartum İlköğretim Okulu son sınıfı öğrencileri Muzan Eşref Avad ile Hanan Abdurrahim Rıdvan, liselere giriş sınavında 280 puan üzerinde 279 puan alarak birincilik elde ederken, Lima Nidal Mervan el-Başuri de 278 puan alarak ikincilik elde etti.

Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Pak-Türk Maarif Okulları öğrencileri, ülkeyi ABD'de düzenlenen INTEL Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı Yarışmasında (INTEL ISEF) temsil ederek dereceye girdi. Dünyanın en büyük liseler arası bilim ve teknoloji yarışması olan INTEL ISEF'te Pakistan'ı temsil eden altı öğrencinin üçünü çıkaran Pak-Türk Maarif Okulları, yarışmanın bin öğrencinin katıldığı Pakistan ayağına ise 250 öğrenci ve projeyle katıldı.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, ATOMI Enstitüsü sorumluğunda ülke genelinde düzenlenen Kanguru Matematik Olimpiyatları Yarışmasında, ülke genelinde 8. sınıflarda iki derece elde etti."

Kaynak: AA