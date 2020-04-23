Maarif Okulları'nda öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
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Maarif Okulları'nda öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:13
Maarif Okulları'nda öğrenciler 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Maarif Okulları öğrencileri, çektikleri videolarla Türkiye'deki öğrencilere selam gönderirken, hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. 23 Nisan dolayısıyla şiir ve resim yarışmaları düzenlenirken, öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları resimleri uzaktan eğitim sistemi üzerinden paylaştı ve yazdıkları şiirleri okuyarak programa renk kattı.

20 ülkeden Maarif öğrencileri TRT ekranlarında

TRT'nin her yıl geleneksel hale getirdiği ve geçen yıl 41'incisi düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" bu yıl, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında "TRT ile 23 Nisan'da evler şenlik dolu" sloganıyla hazırlandı. Programa farklı coğrafyalardan 20 ülkedeki Maarif Okulları öğrencileri, çektikleri videolarla katılım sağladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bükreş Maarif Okulları'nda da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf çalışanları, ticari ataşelik ile eğitim ve din işleri ataşeliği mensupları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının uzaktan katılımıyla kutlandı.

Öğrencilerin zamanlarını evde geçirmek zorunda oldukları bu dönemde moral depolamaları için "Uluslararası Çocuk Bayramı" ve "Dil ve Kültür Festivali" temasıyla program organize edildi. Etkinliklerde öğrenciler, kendi dillerinde şarkılar söyleyerek, şiirler okuyarak ve çeşitli gösterilerle sahne alarak 23 Nisan'ı kutladı.

Programda ayrıca resim yarışması yapılırken, Türkiye'den canlı bağlantı ile ses sanatçılarının katıldığı bir konser düzenlendi.

Bayram dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü tarafından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın da iştirak ettiği online programda, Kuzey Makedonya Maarif Okulları öğrencileri tarafından canlı konser verildi.

Afganistan, Kosova, Kazakistan ve Tunus Maarif Okulları öğrencileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Esenler Belediyesi'ne ait Şehir Ekranı YouTube kanalının canlı yayın konuğu oldu.

Kaynak: AA

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