Maalesef Almanya'da İnsanlar Ayrımcılığa Uğruyor'

"PAZARTESİ günü de burada ifade ettim. Başbakan'ın gözünde Mesut Özil çok takdire değer bir futbolcu. Kendisi saygı gösterilmesi gereken bir karar aldı. Milli takıma muhteşem katkılar sağlamıştır. O bizim takdirimizi hak ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dikkate aldık. Bunu yorumlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanı'nın burada yaşayan Türkiye kökenli insanların çıkarlarını savunduğu biliniyor. Başbakan kendisiyle bu konuları konuştu. "

'ONLARIN BAŞBAKANI BENİM'

"Başbakan şunu çok sık söyledi, 'Kökleri ne olursa olsun, burada kalıcı yaşayan herkesin başbakanı benim' dedi. Almanya'da 3 milyonu aşkın Türkiye'den insan yaşıyor. 1.5 milyonu Alman vatandaşı ve ülkeye iyi uyum sağlamışlardır. Onlar elbette Türk kökenlerini koruyorlar ve böylece bizim ülkemizi de insani, kültürel ve siyasi olarak zenginleştiriyorlar. Toplam 18 milyon göçmen kökenli insan yaşıyor bizde. Burada yaşayan ve Almanya'yı vatan edinen, kökenleri başka ülkelere uzanan bu insanların burada kendi evlerinde olduklarından şüphe etmemeleri önemli. Uyum ülkemize ait olmalarını hissetmeleridir."

YABANCI DÜŞMANLIĞINA YER YOK

"Başbakan ve federal hükümet elbette kin ve yabancı düşmanlığının her türlü biçimine karşıdır. Almanya'da yabancı düşmanlığına yer yok. Maalesef Almanya'da insanlar ayrımcılığa uğruyor, hatta ırkçı tehditlere maruz kalıyor. Ama bizim görevimiz, toplumun bütünü olarak buna karşı durmak ve bizim için önemli olan değerlere sahip çıkmak."

'ORTAK ÇIKARLARIMIZ VAR'

"Türkiye bizim için çok önemli bir partner ve biz Türkiye'yle iyi ilişkilerden yanayız. Türkiye'yle zor konularda da temasta kalmak istiyoruz. Görüş ayrılıkları var ama ortak çıkarlar da var. Federal hükümet bunun için güvene dayalı bir birlikteliğe gereksinim duyuyor."