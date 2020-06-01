M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
01.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:29
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre seferler arızanın giderilmesinin ardından kesintisiz olarak yapılmaya başlandı.
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler durdurulmuştu.
Kaynak: AA