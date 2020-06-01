M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler normale döndü M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre seferler arızanın giderilmesinin ardından kesintisiz olarak yapılmaya başlandı.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler durdurulmuştu.

Kaynak: AA